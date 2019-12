¿El Parlacen le garantiza inmunidad al Presidente Jimmy Morales?

Los analistas consultados en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas dieron su punto de vista sobre la asunción de Jimmy Morales y Jafeth Cabrera como diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Mientras Renzo Rosal asegura que los diputados gozan de inmunidad parlamentaria solo por hechos durante su gestión, Luis Miguel Reyes cree que le corresponde a la Corte Centroamericana de Justicia determinar si tienen o no inmunidad.

Morales y Cabrera asumirían como diputados al Parlacen en enero Jimmy Morales y Jafeth Cabrera finalizarán su gestión como presidente y vicepresidente, respectivamente, el 14 de enero de 2020 y después podrían ser juramentados como diputados al Parlamento Centroamericano.

“El encargado de decidir la inmunidad de los diputados del Parlacen es la Corte Centroamericana de Justicia no la CC. Está en duda si tienen inmunidad o no, pero me parece que de entrada el si podría tener inmunidad”, dijo Luis Reyes director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo.

“En el Parlacen no existe la inmunidad. Solo existe sobre las opiniones y acciones que haga durante su gestión como diputado, pero todos los delitos o investigaciones iniciadas previo a su juramentación deben juzgar seguir su curso normal”, explicó Rosal.

Sinibaldi: un mensaje de EE.UU.

Consultados sobre el anuncio hecho el martes por del Departamento de Estado de Estados Unidos con el que prohibe a Alejandro Sinibaldi y su familia entrar a su territorio, los analistas consideran que es un mensaje de ese gobierno sobre su lucha anticorrupción.

“Estados Unidos quiere decir que no vean que es un país en donde pueden llegar a refugiarse para huir de la justicia de sus países y que los tienen identificados”, dijo Reyes.

“Es un mensaje contundente pero tardío porque los delitos de Sinibaldi fueron cometidos hace varios años”, criticó el analista Renzo Rosal.

Añadió que para Estados Unidos el tema de la lucha contra la corrupción sigue siendo una prioridad y no se han relajado.

Reyes remarcó que EE.UU. ya cuenta con las confesiones de Manuel Baldizón, Marllory Chacon y Mario Estrada quienes están vinculados a la política de Guatemala.

Estos testimonios pueden ayudarle a la justicia estadounidense en casos por narcotráfico o crimen organizado.