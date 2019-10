EE.UU. reanudará ayuda económica a Guatemala tras firma de asilo

El Gobierno de Estados Unidos anunció que reanudará la ayuda a Guatemala, El Salvador y Honduras. Con los tres países alcanzó acuerdos de cooperación de asilo.

En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, confirmó que su despacho informó al Congreso de su intención "de reanudar los fondos de asistencia extranjera de EE.UU. para Guatemala, El Salvador y Honduras".

Según Pompeo, los recursos se destinarán a programas “que están haciendo realidad esfuerzos conjuntos para mitigar la inmigración ilegal”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, suspendió los recursos destinados a esos países en marzo pasado.

Guatemala, Honduras & El Salvador have all signed historic Asylum Cooperation Agreements and are working to end the scourge of human smuggling. To further accelerate this progress, the U.S. will shortly be approving targeted assistance in the areas of law enforcement & security.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2019