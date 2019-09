Los pros y contras del estado de Sitio

La ratificación del estado de Sitio por los diputados provocó diferentes posturas entre sectores.

Algunos señalan que el supuesto enfrentamiento entre narcotraficantes y soldados se debe a la falta de control del Estado y oportunidades de empleo.

Mientras que otros indican que se trata de grupos insurgentes.

Juan Carlos Tefel, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), recordó que como sector empresarial desde hace varios años se ha pedido que se tomen acciones en el valle del Polochic, pues sus investigaciones indican que la conflictividad social se debe a la presencia del narcotráfico.

“Aunque son acciones demasiado tarde porque tuvo que pasar la tragedia donde murieron tres soldados, pero debe ser una prioridad de las autoridades en librar esa zona del narco y del crimen organizado”, agregó Tefel.

Asimismo, el presidente electo, Alejandro Giammattei, responsabilizó a César Montes de organizar a pobladores en Alta Verapaz e Izabal, donde fueron atacados varios integrantes del Ejército y particulares la semana pasada.

A la vez, explicó que no cree en la confrontación, pero sí cree que el Estado tiene que actuar.

VIDEO. Giammattei señala al "Comandante Montes" de organizar a población de El Estor "Aquí hay una persona que tiene nombre y apellido que ha estado ante la mirada paciente de este gobierno, armando gente y que generó los hechos lamentables que ocurrieron", indicó el presidente electo en conferencia de prensa.

Piden respeto a la vida

Diferentes agrupaciones civiles se opusieron a la medida decretada por el presidente, Jimmy Morales, ya que no solucionará el problema de fondo.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, enfatizó que se deben garantizar los derechos humanos sin que se abuse de las capacidades que se permiten en el estado de Sitio, así como también ser transparentes en el uso de los recursos durante ese tiempo.

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos. / Foto: Emisoras Unidas

Debate

¿Está de acuerdo con el estado de Sitio?

Juan Carlos Telef, presidente del Cacif:

Si: “Aunque el presidente, Jimmy Morales, vaya de salida el Estado debe tener presencia en el país. El próximo gobierno debe tomar el tema como suyo, pues en los últimos años la presencia del narco en esa área se debe a que es la ruta principal de la droga. Es un problema similar al que se ha reportado en Huehuetenango”.

Juan Carlos Tefel, presidente del Cacif. / Foto: Edwin Bercián

Amilcar Pop, diputado al Congreso por el Movimiento Winaq:

No: “Lo logren o no, vamos a seguir señalando los errores que siguen cometiendo. Porque aquí van a haber dos víctimas, no van a desmantelar ninguna estructura del narcotráfico, y lo digo y lo seguiré repitiendo al término del estado de Sitio, pero sí sacrificarán a los más humildes y más pobres”.

Amilcar Pop, diputado del Movimiento Winaq. / Foto: Edwin Bercián

El dato

88 diputados apoyaron la ratificación del estado de Sitio en seis departamentos por los enfrentamientos contra las fuerzas castrenses.