Caficultores guatemaltecos sopesan volver a EE. UU. por crisis del grano

Vivieron por años en Estados Unidos y con sus ahorros compraron tierras en Guatemala para sembrar café, pero la crisis del precio internacional del grano hace a los pequeños caficultores mirar atrás y pensar en volver, aunque sea sin papeles.

Vestido con camisa a cuadros y pantalón de mezclilla, este hombre fuerte de piel morena se quita el sombrero mientras rememora sus largas horas en un empresa de matanza y engorde de ganado en Nebraska, donde vivió con su esposa durante 14 años.

Regresó al país hace tres e inmediatamente incursionó en el negocio, pero aún no ve ganancias, "solo pérdidas", se queja.

Como él, muchos otros soñaron con la posibilidad de aprovechar la bonanza que vivía el sector para volver a la montañosa región que los vio nacer, de tierra fértil con frondosos pinos e históricamente favorable al cultivo de cafetos.

Pero el desplome de los precios los tiene al borde de la quiebra.

Más de 125 mil familias guatemaltecas dependen directamente del café, que genera más de medio millón de empleos.

En esta zona donde 95% del cultivo agrícola es café, la pobreza golpea a más de seis de cada 10 familias. Es notorio el contraste entre las viviendas de quienes tienen familiares en Estados Unidos y de quienes no.

"Desde que regresé de Estados Unidos no he mejorado, porque los precios no han mejorado desde hace ocho años", lamenta por su parte Sauro Solares, otro pequeño caficultor que volvió en 2000 después de residir cuatro años en California, en la costa oeste de Estados Unidos.