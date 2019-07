TSE oficializa a Torres y a Giammattei para segunda vuelta

Por medio de una conferencia de prensa, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dieron a conocer el Acuerdo 362-2019, en el cual se oficializan las elecciones presidenciales y se convoca a la segunda vuelta para el próximo 11 de agosto.

“Desde la época en que inició el TSE, no ha existido organización política que obtenga la elección en la primera vuelta y esta no es la excepción. En consecuencia, ninguna de las organizaciones políticas obtuvo esa mayoría y por mandato legal el Tribunal tiene por obligación declarar las dos primeras candidaturas que obtuvieron la mayor cantidad de votos, quienes irán a la segunda vuelta”, indicó Julio Solórzano, presidente del TSE.

Según el acuerdo, Sandra Torres y Raúl Morales, binomio del partido UNE, obtuvo un millón 112 mil 939 votos; mientras que Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo, de Vamos, alcanzaron 608 mil 83 votos a favor.

Además se informó que hubo un total de votos válidos de cuatro millones 378 mil 271, los votos nulos sumaron 209 mil 444, en blanco se registraron 452 mil 708, los sufragios inválidos 44 mil 93, y en total se registraron cinco millones 40 mil 423 votos válidamente emitidos.

Diputaciones y alcaldes

El presidente del TSE anunció que las tres elecciones restantes que le corresponde dar a conocer al Tribunal Supremo Electoral iniciarán con los candidatos a diputados distritales, luego a los congresistas por lista nacional y por último a los diputados al Parlamento Centroamericano. Sin embargo, Julio Solórzano no especificó la fecha en que se oficializarán dichos resultados.

Agregó que las juntas electorales departamentales serán las que adjudiquen los cargos a las corporaciones municipales, y añadió que algunas alcaldías ya han sido adjudicadas.

“Nosotros dispusimos hacer la presidencial porque esta sí tiene un plazo”, explicó Solórzano, al referirse a que el balotaje se llevará a cabo el próximo 11 de agosto.

Candidatos

Después de haber emitido el Acuerdo 362-2019, los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de los partidos UNE y Vamos inician su campaña electoral para el balotaje que se llevará a cabo el 11 de agosto.

Alejandro Giammattei brindó una conferencia de prensa en la cual se mostró complacido por los resultados del Tribunal Supremo Electoral e indicó que oficialmente inicia la campaña electoral.

Añadió que diferentes alcaldes y diputados electos de otros partidos le han mostrado su apoyo para las próximas elecciones presidenciales.

“Es tiempo de que el bienestar llegue a cada hogar, que la seguridad nos permita vivir en paz y que los guatemaltecos tengan empleo y oportunidades para salir adelante. Tengo la experiencia, un plan de gobierno y al mejor equipo. Yo sí cumplo”, escribió Sandra Torres en su cuenta de Twitter, acompañada de un video, en el cual llama al voto.

Los magistrados fueron consultados si los candidatos habrían caído en campaña anticipada por haber llevado a cabo giras de agradecimiento sin que ese órgano electoral lo oficializara; sin embargo, indicaron que serán las instancias competentes de esa entidad las que deberán informar.

Esperan participación

Los magistrados del TSE fueron cuestionados sobre si las personas que brindaron apoyo en la primera vuelta podrían no participar en el balotaje, por lo que Julio Solórzano indicó que no esperan que eso suceda, si no todo lo contrario, debido a que los órganos electorales departamentales son los que dan fe a todo el proceso electoral. “Tenemos un margen superior de personas en las juntas por cualquier emergencia”, indicó Solórzano.

“Deben oficializar todos los resultados a la brevedad”, análisis de Ricardo Barreno, del Incep

La decisión de emitir el acuerdo que oficializa era más que necesario, aunque tarde. Es oportuno que se haya emitido porque garantiza el mayor respeto de la normativa electoral en cuanto a hacer campaña electoral, porque reduce la brecha en cuanto al incumplimiento de la normativa y focos de conflictividad.

Sin embargo, en procesos electorales anteriores, el TSE emitía un acuerdo de resultados oficiales que informaba sobre quiénes participarían en la segunda vuelta, pero también incluía distritales, lista nacional y Parlamento Centroamericano. Esto puede generar incertidumbre, porque debe emitir resultados lo más pronto posible.

Me parece que vamos a ver una campaña electoral en la que los candidatos van a priorizar alianzas con los alcaldes electos y los huérfanos, porque su partido no pasó a segunda vuelta.