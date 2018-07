“Proponemos un plan nacional de apoyo a la caficultura”, Evelio Alvarado, gerente general de la Asociación Nacional del Café (Anacafé)

Desde la crisis de la roya de 2012, la caída en los precios en el mercado internacional y los daños causados a plantaciones por la erupción del volcán de Fuego, la Anacafé ha pedido mayor apoyo al Ejecutivo y al Legislativo para renovar el parque cafetalero.

¿Cómo ha sido la designación del fideicomiso para el sector cafetalero?

La Anacafé presentó un plan de recuperación de aproximadamente Q27 millones por la erupción del volcán de Fuego, que consiste en 400 mil plantas nuevas para la renovación de los cafetales dañados por la actividad volcánica y un kit con funguicidas, fertilizantes y herramientas para el manejo de las plantaciones afectadas. El plan es para apoyar a cinco mil productores; quisiéramos apoyar a más, pero son los fondos que asignó el Ministerio de Agricultura. El Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero es de Q325 millones y vence en 2026, por lo que se está solicitando a las autoridades gubernamentales la asignación de esos recursos este año y 2019 porque si el caficultor no recibe esos fondos en esos periodos prácticamente tendrán poco tiempo para pagar dichos créditos y se vuelve inoperante el fideicomiso.

¿Cuánto han trasladado las autoridades en años anteriores para el fideicomiso?

Hemos tenido apoyo del ministro de Agricultura, Mario Méndez, pero se han recibido aproximadamente de Q10 millones a Q15 millones al año, entonces se hace muy poco y el tiempo pasa por lo que lo que se otorga son créditos, por lo que si no se aporta todo el dinero, no podrá ser pagado, por lo que consideramos que este es el momento de apoyar al sector caficultor debido a la tragedia del volcán y a la crisis que está viviendo el sector con los precios bajos.

¿Cuáles son los escenarios en caso de no apoyar al sector cafetalero?

El café es el único producto agroindustrial que está presente en los 22 departamentos y en el 67% de los municipios, lo cual es el mayor promotor de ingresos económicos, es el que mayor impacto socialmente y ambientalmente tiene. Cuando hay crisis en dicha actividad por precios o roya, aumenta la migración y eso genera más violencia, por lo que hay estadísticas en las que se comprueba el incremento de migración como sucedió en 2000 cuando los precios bajaron y hubo desempleo porque el sector es el mayor generador de trabajo del agro, pues se considera que hay medio millón de empleos directos; alrededor de dos millones de personas viven de esa producción.

¿Consideran la necesidad de ampliar el fideicomiso si no se ha cumplido con la entrega de los fondos?

Hemos planteado un plan integral de apoyo a la caficultura, es decir no solo el fideicomiso, ni el problema del volcán, sino un plan nacional de apoyo a la caficultura, por lo que se está trabajando un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica de US$250 mil para renovar el parque cafetalero. Está el fideicomiso que actualmente tiene un espacio presupuestario, pero si nos apoyan a tener ese préstamo, lograríamos tener un impacto en la renovación de los cafetales porque alrededor del 50% del parque cafetal se debe renovar y manejarlos, no solo se trata de la planta.

¿Han tenido acercamientos con diputados para la aprobación de ese préstamo?

Han avanzado, estamos en la fase de que los ministerios de Finanzas y de Agricultura apoyaron el crédito y estamos en la estructuración del mismo, creando la narrativa de los fondos con un equipo que se formó con Anacafé y se espera presentarlo este mes a Crédito Público y teniendo ese aval se traslada al Congreso, se ha conversado con el presidente del Legislativo, con jefes de bloque y con la comisión de Economía.

¿Se han reunido con el Ministerio de Agricultura para que los fondos para el fideicomiso se incluyan en el presupuesto de 2019?

Sí, hemos tenido varias reuniones, el Ministerio nos ha apoyado y ha hecho las solicitudes a Finanzas para que ingrese al presupuesto de esa cartera. También los diputados han solicitado información para apoyar al fideicomiso.

¿Cuántos productores reciben el apoyo por el fideicomiso?

Los fondos están abiertos para las 125 mil familias productoras de café, no excluye a nadie. El fideicomiso es un crédito a 10 años plazo con tasas de interés de 2% y 3%, dependiendo del tamaño del productor, que en su mayoría es utilizado para manejo de plantación, renovación de cafetales o restructuración de deuda.

¿Cómo ha sido la renovación de las plantaciones de café desde que se sufrió la roya?

Alrededor del 50%, ha sido una renovación lenta de alrededor 5% anual, pues no solo se trata de renovar, sino de un manejo adecuado de las plantaciones porque se deben nutrir y realizar aplicaciones contra la roya que normalmente son tres aplicaciones contra esa bacteria, pero si los ingresos de los caficultores no son los adecuados por los bajos precios solo se realiza una aplicación de fertilizantes o no se hace ninguna y eso ha hecho que se tenga una reincidencia de la roya de 21% en el parque, dependiendo de las zonas afectadas por la lluvia, que son de la costa sur, San Marcos, La Antigua Guatemala y Acatenango.