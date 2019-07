El contundente mensaje de Trump sobre los centros de detención de migrantes

Nuevo capítulo en la guerra de Donald Trump contra la inmigración ilegal. El mandatario se pronunció este domingo sobre las condiciones en los centros de detención de migrantes en Estados Unidos, asegurando que estos están "bien dirigidos y limpios".

Asimismo, el mandatario desacreditó las informaciones publicadas por el diario New York Times, que esta semana afirmaba en una nota que los migrantes detenidos en esos centros estaban "hacinados, sin agua y mal alimentados".

"La gira del viernes mostró, vívidamente, a los políticos y a los medios de comunicación lo bien dirigidos y limpios que están los centros de detención de menores. ¡Excelentes críticas! ¡La fallida historia del New York Times era FALSA!", escribió Trump en Twitter.

Donald Trump. / AFP

En sus publicaciones, Trump reconoció que hay áreas de estos centros que se encuentran abarrotadas, aunque señaló que estas también están llenas de "criminales".

"Las áreas de hombres solteros estaban limpias pero abarrotadas (y también cargadas con un gran porcentaje de criminales)", escribió.

Friday’s tour showed vividly, to politicians and the media, how well run and clean the children’s detention centers are. Great reviews! Failing @nytimes story was FAKE! The adult single men areas were clean but crowded – also loaded up with a big percentage of criminals…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

Por último, Trump advirtió que si no quieren enfrentar estas condiciones, que se abstengan de migrar a Estados Unidos.

"Lo siento, no puedo dejarlos entrar en nuestro país. Si están demasiado abarrotados (los centros de detención), díganles que no vengan a Estados Unidos", sentenció.

…..Sorry, can’t let them into our Country. If too crowded, tell them not to come to USA, and tell the Dems to fix the Loopholes – Problem Solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

En su tuit, Trump también envió un nuevo dardo a sus rivales demócratas, exhortándoles a solucionar los "vacíos legales" relacionados con el tema migratorio.

"Vuelvan al país del que vinieron"

Solo horas antes, el mandatario estadounidense también había desatado más críticas al tuitear que las congresistas demócratas de origen extranjero deberían "volver" a sus países de origen.

En su tuit, Trump no nombró específicamente a ninguna legisladora, pero su mención a las "Representantes Demócratas 'Progresistas'" fue interpretada como una referencia a un grupo de mujeres liberales relativamente jóvenes, que integran por primera vez la Cámara de Representantes.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

Entre las supuestamente aludidas se encuentran Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York; Ilhan Omar, de Minesota; y Rashida Tlaib, de Michigan.

Ocasio-Cortez nació en Nueva York en el seno de una familia proveniente de Puerto Rico, un estado libre asociado a Estados Unidos.

Mr. President, the country I “come from,” & the country we all swear to, is the United States. But given how you’ve destroyed our border with inhumane camps, all at a benefit to you & the corps who profit off them, you are absolutely right about the corruption laid at your feet. https://t.co/HLKQCotR8T — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 14, 2019

Tlaib, que nació en Detroit, es la primera mujer de ascendencia palestina electa al Congreso.

Want a response to a lawless & complete failure of a President? He is the crisis.

His dangerous ideology is the crisis.

He needs to be impeached. — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) July 14, 2019

Y Omar, que llegó a Estados Unidos desde Somalia siendo una niña, es la primera mujer negra y musulmana que gana una elección como parlamentaria.

En su tuit, Trump escribió que esas representantes mujeres "vinieron de países cuyos gobiernos son una catástrofe completa y total, los peores, más corruptos e ineptos" de todo el mundo.

Trump ironizó diciendo que era "interesante" ver cómo esas mujeres "le dicen a Estados Unidos, la más grande y poderosa nación en la tierra, cómo se debe llevar adelante" el gobierno.

"¿Por qué no vuelven y ayudan a arreglar los lugares completamente quebrados y plagados de crimen de donde vinieron?", se preguntó.

….it is done. These places need your help badly, you can’t leave fast enough. I’m sure that Nancy Pelosi would be very happy to quickly work out free travel arrangements! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

Sus declaraciones fueron de inmediato tachadas de "xenófobas" y "racistas" en las redes sociales y en los medios de comunicación.