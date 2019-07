Trump advierte que revisará posibles lazos entre China y Google

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que su administración revisará los posibles lazos entre el Gobierno de China y el gigante de Internet, Google.

La nueva amenaza de Trump se basa en un comentario del multimillonario tecnológico Peter Thiel, que acusó a Google de haber trabajado con autoridades chinas o con los militares de ese país.

"El multimillonario inversor en tecnología Peter Thiel cree que Google debería ser investigado por traición", dijo Trump en un tuit.

“Billionaire Tech Investor Peter Thiel believes Google should be investigated for treason. He accuses Google of working with the Chinese Government.” @foxandfriends A great and brilliant guy who knows this subject better than anyone! The Trump Administration will take a look!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2019