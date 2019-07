Reportan fallas en Facebook, WhatsApp e Instagram y usuarios reaccionan con memes

Tres de las aplicaciones más utilizadas del mundo, Facebook, WhatsApp e Instagram, presentaban este miércoles fallas a nivel global, dejando a miles de usuarios alrededor del mundo parcialmente incomunicados.

Internautas en varios países, principalmente en Estados Unidos y América Latina, incluyendo Guatemala, reportaron problemas para utilizar todas las funciones de las aplicaciones, o para administrar páginas dentro de las mismas.

De acuerdo con el sitio DownDetector.com, un 77 % de los problemas registrados en Facebook tenían que ver con el uso de imágenes.

En WhatsApp, el 76 % de las fallas estaban relacionadas con el envío o recepción de mensajes.

En Instagram, el 88 % de los problemas eran sobre el feed de noticias.

Tras percatarse de la situación, internautas acudieron a otras redes sociales, en especial a Twitter, para publicar memes al respecto.

Se caen las redes sociales y todos pierden la cabeza 🤣 y ahora si vienen aquí a Twitter, pues no que no lo usan porque no le entienden? #WhatsAppDown #facebookdown #instagramdown #WhatsApp #Facebook #instagram #LaViejaConfiable pic.twitter.com/sK2wjW96iH

— Susy Vázquez 🤘🏻 (@Suusy_Vazquez) July 3, 2019