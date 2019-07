Trump a congresistas extranjeras: “Si no están felices en EE. UU., pueden irse”

Tras la polémica desatada por críticas contra un grupo de mujeres congresistas demócratas extranjeras, el presidente Donald Trump volvió a la carga este martes con un nuevo dardo hacia las legisladoras.

En un discurso desde la Casa Blanca, el mandatario se dirigió nuevamente a las congresistas, diciéndole que, "si no están felices en Estados Unidos, pueden irse".

Trump también las acusó de "amar" a los enemigos de Washington, según la AFP.

"Y eso es lo que digo todo el tiempo. Es lo que dije en un tuit que sospecho que algunas personas creen que es controvertido. A mucha gente le encantó; a muchos les gusta. Pero si no están felices en Estados Unidos, si están todo el tiempo quejándose, es muy simple. Pueden irse ahora mismo", sentenció.

*Video de AFP

Trump había afirmado el domingo que estas legisladoras vienen de países cuyos gobiernos son una catástrofe completa y total, los peores más corruptos e ineptos del mundo, y que deberían volver allí.

En su tuit, Trump no nombró específicamente a ninguna legisladora, pero su mención a las "Representantes Demócratas 'Progresistas'" fue interpretada como una referencia a un grupo de mujeres liberales relativamente jóvenes, que integran por primera vez la Cámara de Representantes.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019