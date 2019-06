Aspirantes presidenciales acuden al TSE para denunciar irregularidades en elecciones

Los aspirantes presidenciales de diferentes partidos políticos se presentaron este viernes a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la zona 2, para denunciar irregularidades en las elecciones generales.

Además, solicitaron a los magistrados que se realice de nuevo el conteo de los votos, pero verificando cada una de las papeletas, pues consideran que pudo haberse dado un fraude electoral.

Las peticiones al TSE fueron planteadas por los partidos Libre, PPT, Todos, Unidos, Avanza y Fuerza.

El presidenciable del partido Todos, Fredy Cabrera, señaló que es innegable que en los comicios hubo fraude, por lo cual debe hacerse una verificación, pero no en presencia de los magistrados titulares, sino de los suplentes.

Aseguró que con este requerimiento no buscan debilitar las instituciones, sino que el planteamiento es para garantizar y fortalecer el TSE.

Mientras tanto, el excandidato de Fuerza, Mauricio Radford, exigió que se haga un recuento de los votos y se abra caja por caja el material recopilado en las distintas juntas receptoras de votos.

Radfod indicó que conoce cómo realmente debe funcionar el sistema de transmisión de resultados electorales, pues en 1995 y en 1999 su empresa fue contratada para realizar ese proceso.

“Si los datos no están llegando de un lado a otro de forma congruente hay un vicio. Es evidente lo que ha sucedido y que realmente no coincide lo que dicen las papeletas con lo reflejado en el sistema del TSE”, resaltó el expresidenciable, que quedó fuera de la contienda por tener señalamientos.

Además, indicó que tras el cotejo se tendrán nuevos resultados y no importa el tiempo que tome realizarlo, pero es necesario para fortalecer el sistema democrático de Guatemala.

En nombre de los demás aspirantes, Radford también exigió al Ministerio Público que ordene el secuestro inmediato de una copia del programa utilizado para hacer la transferencia de datos para que técnicos de esa entidad identifiquen dónde estuvo el sesgo.

Danilo Roca, del partido Avanza, explicó que el día de las votaciones le ocurrió algo “patético” porque llegó a la mesa donde debía emitir su sufragio y al comparar el indicar su número de DPI no aparecía registrado en el padrón electoral.

“Resultó que no estaba empadronado, entonces no pude votar. Como era el candidato presidencial me habilitaron una hoja simple para que yo pudiera poner mi nombre, mis datos y pudiera votar”, explicó.