Edwin Escobar y Mauricio Radford quedan fuera de la contienda electoral

Con la decisión de los magistrados del TSE, el próximo 16 de junio solo aparecerán 19 binomios presidenciales en la papeleta blanca, para elegir a presidente y vicepresidente.

Los partidos Prosperidad Ciudadana (PC) y Fuerza no participarán en las elecciones generales con binomio presidencial.

El pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió rechazar la inscripción de los presidenciables por ambas agrupaciones.

Escobar no aparecerá en la boleta blanca porque no tiene finiquito, un requisito indispensable para ser inscrito como candidato.

A Radford le confirmaron su no inscripción porque la Fiscalía informó que está ligado a proceso penal por un caso que comenzó en 2009.

Con la decisión del TSE, Blanca Alfaro y Manuel Maldonado, vicepresidenciables de PC y Fuerza, tampoco participarán en la contienda electoral.

El 16 de junio los guatemaltecos deberán elegir a los próximos gobernantes en la papeleta blanca, en la que aparecerán los rostros de los 19 candidatos a la primera magistratura y el logo de su agrupación.

Fuerza ocupaba la casilla 16 en la boleta y PC, la 17.

En la resolución del TSE se ordenó a la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión que suspenda de manera inmediata las pautas de Escobar y Alfaro, así como de Radford y Maldonado.

Reaccionan

Al enterarse de la resolución del TSE, Radford dijo: “No vamos a aparecer en la papeleta electoral. Desde el inicio ha sido un proceso complicado ya que todo deviene de acciones ilegales, pero acataremos la resolución. Los invito a votar por los candidatos de Fuerza”.

Mientras que el equipo de Escobar informó que presentarán una nulidad al fallo y analizan la posibilidad de proceder legalmente en contra de los magistrados por su actuación.

Los antecedentes

Radford y Maldonado recibieron sus credenciales de inscripción el 5 de febrero.

Al día siguiente, la Fiscalía pidió el retiro de su inmunidad por falsedad material, falsedad ideológica y encubrimiento propio.

Se informó que Radford habría colaborado con el diputado Claude Harmelin de León alterar y cambiar un acta con la que fue inscrito como candidato, a pesar de no haber participado en la asamblea departamental en la que fueron elegidos los candidatos.

En las elecciones de 2015 De León ganó un escaño con Fuerza, pero ahora es integrante de FCN-Nación.

Por su parte, Escobar y Alfaro recibieron sus credenciales el 23 de abril.

Sin embargo, los secretarios de los partidos políticos Todos y FCN-Nación accionaron contra la candidatura de Escobar argumentando que no es una persona idónea ya que su finiquito lo obtuvo por medio de un amparo provisional que le otorgó un juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa, en Escuintla.

En mayo, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló ese amparo provisional y ordenó que este fuera resuelto en un juzgado capitalino y no uno escuintleco, por razones de territorio, de esa cuenta se trasladó al Juzgado Noveno de Instancia Civil, el cual ayer, antes de que se hiciera pública la resolución del TSE, falló en contra de Escobar.