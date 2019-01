Guatemalteco Luis von Ahn se pronuncia sobre Venezuela y critica a Maduro

Los ojos del mundo siguen puestos en Venezuela desde el miércoles, tras los acontecimientos que desataron un auténtico sismo político y social en el país sudamericano.

En medio de una tensa jornada de manifestaciones, a favor y en contra del gobierno, el jefe del Parlamento y líder de la oposición, Juan Guaidó, se autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela, recibiendo el respaldo de buena parte de los países de la región.

Posteriormente, el mandatario Nicolás Maduro pronunció un contundente discurso en el que calificó a Guaidó de “títere” del imperialismo y anunció su decisión de romper relaciones con Estados Unidos, país al que acusó de querer orquestar un golpe de Estado para sacarle del poder.

Lo sucedido en Venezuela generó una amplia repercusión a nivel mundial. Figuras de la política e incluso del espectáculo reaccionaron en las redes sociales.

En Guatemala, otro de los países que reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela, la canciller Sandra Jovel compartió un tuit manifestando su respaldo al Presidente de la Asamblea Nacional.

Otro de los guatemaltecos que se pronunciaron sobre Venezuela fue el reconocido informático y empresario, Luis von Ahn, fundador de marcas como Duolingo, Captcha y Recaptcha.

Von Ahn también utilizó su cuenta oficial de Twitter (@LuisvonAhn) para opinar al respecto, escribiendo un mensaje en el lanzaba una breve pero dura crítica al gobierno de Maduro.

“Espero que las cosas se tornen pacíficas en Venezuela. No sé mucho acerca de Juan Guaidó, pero es difícil imaginar a alguien peor que (Nicolás) Maduro”, escribió el guatemalteco.

I hope things go peacefully in Venezuela. I don't know much about Juan Guaidó, but it's hard to imagine somebody worse than Maduro.

— Luis von Ahn (@LuisvonAhn) January 24, 2019