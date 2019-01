México reconoce a gobierno de Maduro frente a crisis venezolana

México ratificó este miércoles su reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y llamó a una solución a la crisis política en ese país luego de que el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente interino.

"En apego a nuestros principios constitucionales de no intervención (…), México no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas", señaló en un comunicado la cancillería mexicana.

#Comunicado. México y Uruguay urgen a la sociedad venezolana a encontrar una solución pacífica a sus diferencias. @GobiernoMX 📄 https://t.co/xHyvSK4Vyj pic.twitter.com/7jyYaALnVW — SRE México (@SRE_mx) January 24, 2019

La cancillería respaldó el llamado de la ONU a que los actores en conflicto en Venezuela "rechacen cualquier tipo de violencia" y se sumó a Uruguay, que aboga por la apertura de un diálogo y una salida negociada.

Esto supone un giro en la posición de México desde que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre, ya que el anterior gobierno era uno de los miembros más activos del llamado Grupo de Lima, crítico del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Previamente, el vocero presidencial Jesús Ramírez dijo a la AFP que el gobierno mexicano reconoce "a las autoridades electas de acuerdo a la Constitución venezolana" y que no modifica sus relaciones con el gobierno de Maduro.

Varios países, entre ellos Colombia, Brasil y Estados Unidos, han reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

López Obrador ha dicho que busca el diálogo pero que no condenará a un gobierno extranjero y que no se inmiscuirá en asuntos internos de otros países, citando el principio de política exterior de su país de "no intervención".

México evitó firmar una declaración del Grupo de Lima a inicios de año que pedía a Maduro no asumir un nuevo mandato el pasado 10 de enero.

El Grupo de Lima, creado en 2017 -año de protestas contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en Venezuela-, está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía, además de México.