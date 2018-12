Luis von Ahn da una respuesta severa a Donald Trump

El guatemalteco, creador de Doulingo, Luis von Ahn se pronunció sobre un mensaje que lanzó esta mañana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia los países del Triángulo Norte.

Trump escribió en su cuenta de Twitter que estos tres países perderían la ayuda que su gobierno les proporcionaba, porque "no hacen nada" por su nación y en su lugar solo están "tomando su dinero".

…..Honduras, Guatemala and El Salvador are doing nothing for the United States but taking our money. Word is that a new Caravan is forming in Honduras and they are doing nothing about it. We will be cutting off all aid to these 3 countries – taking advantage of U.S. for years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018

Ante esta publicación, el guatemalteco Luis von Ahn dio una contundente respuesta al gobernante, mediante su cuenta de Twitter.

El científico le recordó a Trump que los Estados Unidos "ha lastimado repetidamente a estos países" centroamericanos, pues a lo largo de la historia ha influenciado y "derrotado a los presidentes a petición de las compañías de frutas estadounidenses o armando regímenes militares abusivos en nombre de 'detener el comunismo"".

"Los países están en mal estado en parte a la influencia de los Estados Unidos".

El guatemalteco agregó que aunque los Estados Unidos han proporcionado ayuda, "su postura no solo es injusta, sino que será ineficaz".

"Parte de la responsabilidad de la mala situación pertenece a los ciudadanos y gobiernos locales", expresó.

Dear @realDonaldTrump the US has repeatedly hurt these countries e.g. by overthrowing presidents at the request of American fruit companies, or by arming abusive military regimes in the name of “stopping communism.” The countries are in bad shape in part because of US influence. https://t.co/nBiqCoXDon — Luis von Ahn (@LuisvonAhn) December 28, 2018

Y aconsejó que la mejor vía para salir del problema no es la fuerza.

"La mejor apuesta es invertir en la prosperidad a largo plazo de estos países, para que la gente prefiera quedarse, en lugar estar arriesgando sus vidas tratando de mudarse a los Estados Unidos".

Just like the war on drugs, fighting this through force will lead nowhere. The best bet is to invest in the long term prosperity of these countries, so that people prefer staying than risking their lives trying to move to the US. — Luis von Ahn (@LuisvonAhn) December 28, 2018

AMENAZA CON CERRAR LA FRONTERA

Trump también amenazó este viernes con cerrar "completamente" la frontera de Estados Unidos con México a menos que el Congreso apruebe fondos para financiar un muro fronterizo, en medio de una discusión que provocó el paro parcial del gobierno estadounidense en la última semana.