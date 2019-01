Luis von Ahn pregunta cuánto dinero necesita para que el actual gobierno abandone Guatemala

El informático y empresario guatemalteco, Luis von Ahn se pronunció con una interrogante en la que ve una salida a la situación política actual del Estado de Guatemala.

El cuestionamiento del creador de Duolingo, aparece luego de que el presidente Jimmy Morales decidiera cancelar el acuerdo entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Luis von Ahn publicó en su cuenta de Twitter la siguiente pregunta:

🤔 How much money do I need to pay the entire Guatemalan government to go away and never come back? US$100M?

— Luis von Ahn (@LuisvonAhn) January 9, 2019