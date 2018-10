Nuevo grupo de hondureños pretende llegar a la capital

El nuevo grupo de emigrantes de hondureños que ingresó este domingo al territorio guatemalteco continúo hoy su travesía para llegar a Estados Unidos.

El recorrido inició con la advertencia del presidente norteamericano, Donald Trump, quien aseguró que empezará a reducir significativamente la ayuda a Guatemala, El Salvador y Honduras por no frenar a los emigrantes.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2018