Donald Trump: "Comenzaremos a cortar la ayuda extranjera"

Manteniéndose juntos para darse seguridad y fuerza, algunos migrantes se refugiaron bajo un techo de metal en la principal plaza de la ciudad el domingo por la noche. Otros yacieron exhaustos al aire libre, con capas de plástico protegiéndoles de la tierra húmeda a causa de un fuerte aguacero vespertino. Otros sin ninguna protección para la lluvia.

El avance del grupo ha sido criticado fuertemente por el presidente estadounidense Donald Trump, que de nuevo criticó al Partido Demócrata, porque considera un asunto ventajoso para los Republicanos a poco más de dos semanas de las elecciones legislativas.

Tras culpar a los demócratas por “leyes débiles” de inmigración días antes, Trump dijo en Twitter: “Las caravanas son una desgracia para el partido Demócrata. ¡Cambien las leyes de inmigración ahora!”.

Every time you see a Caravan, or people illegally coming, or attempting to come, into our Country illegally, think of and blame the Democrats for not giving us the votes to change our pathetic Immigration Laws! Remember the Midterms! So unfair to those who come in legally.

