Maduro tilda de “cobardes” las sanciones de Estados Unidos contra su esposa

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió este martes a las nuevas sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a su “círculo cercano”, incluyendo a su esposa, la primera dama, Cilia Flores.

Durante un acto político con colombianos que viven en Venezuela, el gobernante sudamericano aseguró que Washington aprobó tales sanciones porque “no pueden” con él.

“Nunca se había visto algo así. Si ustedes (Estados Unidos) quieren atacarme, atáquenme a mí, pero no se metan con Cilia; no se metan con la familia; no sean cobardes (…)”, dijo Maduro, citado por Infobae.

“Han sacado un decreto de sanciones contra Cilia. Su único delito: ser mi esposa”.

Nicolás Maduro y Cilia Flores. Foto: AFP

La primera dama renunció a su puesto como diputada de la Asamblea Nacional a mediados de 2017, para postularse a la Asamblea Nacional Constituyente.

Antes, Flores fue representante del estado de Cojedes en la Asamblea Nacional Venezolana; integró la Comisión Presidencial encargada de la formación y la operación del proceso de la ANC y, entre agosto de 2005 y enero de 2011, presidió la Asamblea Nacional.

Nuevas sanciones

Las sanciones impuestas este martes por Estados Unidos alcanzan a cuatro personas del entorno de Maduro: su esposa, Cilia Flores; la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Adicionalmente, Washington anunció acciones contra una red que apoya a un supuesto testaferro del poderoso líder chavista, Diosdado Cabello, en Estados Unidos y embargó un avión privado de 20 millones de dólares.

“El Tesoro va a seguir imponiendo cargas financieras contra aquellos responsables del trágico declive de Venezuela y contra las redes y los testaferros que utilizan para esconder su riqueza ilícita”, dijo en un comunicado Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

“El presidente Maduro depende de su círculo íntimo para mantener el control del poder, a medida que el régimen saquea lo que queda de la riqueza de Venezuela”.

Treasury targets Venezuelan President Maduro’s inner circle and proceeds of corruption in the US https://t.co/UrXx3CJ5Cs — Treasury Department (@USTreasury) September 25, 2018

Por su parte, y desde la ONU, el presidente estadounidense, Donald Trump, celebró las sanciones y dijo que Venezuela vive una “tragedia humana”.

Lee también:

EN VIVO. La ONU realiza su 73º Asamblea General en Nueva York

Trump en la ONU: “Hay que aislar a Irán mientras continúe su agresión”

VIDEO. Miembros de la ONU se ríen al inicio del discurso de Trump