Trump: Acusaciones contra Kavanaugh son “totalmente políticas”

El presidente Donald Trump tildó este lunes de "totalmente políticas" las acusaciones de agresión sexual en contra de Brett Kavanaugh, su candidato a la Corte Suprema, endureciendo su posición antes de la audiencia de confirmación en el Senado.

"Existe la posibilidad que sea una de las cosas más injustas que le puedan pasar a un candidato, pero yo estoy con el juez Kavanaugh", dijo Trump desde Nueva York, donde se encuentra para asistir a la Asamblea General de la ONU.

Kavanaugh es acusado por Christine Blasey Ford, de 51 años de edad, de agredirla sexualmente en la década de los 80, cuando ambos eran adolescentes.

Y a los señalamientos de Blasey Ford se ha sumado ahora el testimonio de Deborah Ramirez. La mujer, supuestamente compañera de Kavanaugh en la Universidad de Yale, habló con la revista The New Yorker y lo acusó de haberse exhibido en una fiesta y de haberla obligado a tocarle los genitales.

El juez Kavanaugh niega ambos incidentes.

La semana pasada, Trump ya había atacado a Blasey Ford cuestionándola por el silencio que mantuvo sobre el caso durante más de 30 años.

"Si el ataque contra la doctora Ford fue tan terrible como ella cuenta, entonces se habrían presentado cargos de manera inmediata con las autoridades locales", tuiteó el mandatario.

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2018