VIDEO. Miembros de la ONU se ríen al inicio del discurso de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció este martes su esperado discurso ante los miembros de la ONU, en el marco de la 73º Asamblea General que se realiza en Nueva York.

La comunidad internacional, crítica en muchos casos de las políticas implementadas por el mandatario norteamericano, seguía de cerca la intervención, debido a la rivalidad de Estados Unidos con las grandes potencias y por el pulso que mantienen Washington y Teherán por el asunto nuclear.

Y esa desavenencia entre Trump y los miembros de la ONU quedó reflejada apenas al inicio de su discurso. El magnate aprovechó su intervención para ensalzar los logros de su gobierno y pronunció una frase que provocó risas y murmullos entre los presentes.

“Estoy aquí para compartir los progresos extraordinarios que hemos logrado. En menos de dos años, mi Administración ha logrado más que casi cualquier Administración en la historia de nuestro país”, dijo Trump, desatando una ola de burlas en el auditorio.

El mandatario, visiblemente confundido, reaccionó diciendo:

El curioso episodio no pasó desapercibido en las redes sociales y en los medios de comunicación. Algunos periodistas incluso comentaron que nunca habían visto algo parecido en una sesión de la ONU.

Cannot ever remember another UN General Assembly speech where a US president was laughed at, for a line that was not intended as a punch line

El periodista Philip Rucker, de The Washington Post, recordó, de hecho, que el propio Trump había criticado al expresidente Barack Obama por ser objeto de burlas. “Trump siempre atacaba a Obama afirmando que el mundo se reía de su liderazgo. Hoy, los líderes mundiales en la ONU se rieron cuando Trump afirmó que su Administración ha logrado más que cualquier otra en la historia de Estados Unidos”, escribió Rucker en Twitter.

Trump has long attacked Obama by claiming that the world was laughing at his leadership.

Today, world leaders at the UN laughed at Trump's claim that his administration has accomplished more than any in US history.

— Philip Rucker (@PhilipRucker) September 25, 2018