Estados Unidos convoca sesión de la ONU sobre Nicaragua

Estados Unidos anunció el martes la convocatoria a una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la situación en Nicaragua.

La sesión está prevista para el miércoles a las 10:00 (hora local) en la agenda de la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, que este mes ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad.

Sin embargo, varios miembros del Consejo, incluidos Bolivia, China y Rusia, se opusieron a la iniciativa, presentada por Haley a puertas abiertas en aras de la "transparencia".

El representante boliviano ante la ONU, Sacha Llorenti, cuestionó el papel del Consejo de Seguridad en los asuntos soberanos de Nicaragua. "La situación en Nicaragua no representa una amenaza para la seguridad y la paz internacional", dijo, en un argumento compartido por el representante ruso y su par chino.

Otros países también señalaron sus reparos a considerar el tema de Nicaragua en el Consejo de Seguridad, entre ellos Guinea Ecuatorial y Kuwait.

Al desestimar esas apreciaciones, Haley dijo que Estados Unidos recibió "las mismas exactas respuestas" al querer tratar el caso de Venezuela, sumida en una profunda crisis económica que Washington atribuye a la "dictadura" de Nicolás Maduro.

"¿Cuántas personas tienen que morir antes de que se convierta en una cuestión de paz y seguridad?", se preguntó Haley.

Al no haber consenso sobre el programa, la reunión sobre Nicaragua quedó convocada, pero puede no realizarse el miércoles si antes del inicio una mayoría de nueve miembros se opone.

Desde abril de este año, Nicaragua se ha visto sacudida por protestas antigubernamentales que han dejado al menos 320 muertos y unos 2 mil heridos. Además, miles de nicaragüenses han huido a la vecina Costa Rica por temor a ser arrestados.

Estados Unidos responsabiliza al presidente Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, por la situación en el país centroamericano, instando a anticipar las elecciones a 2019.

ICYMI→Amb. Haley on yesterday's UN report on #Nicaragua: "The Nicaraguan government must stop its campaign of violence & intimidation. Until the Nicaraguan people are able to use their voices freely & peacefully, the international community must continue to pressure the regime." pic.twitter.com/3FZ3xAz1zF

— US Mission to the UN (@USUN) August 30, 2018