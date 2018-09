¿Quién sustituirá a John McCain en el Senado de Estados Unidos?

Una vez finalizadas las honras fúnebres al fallecido John McCain, Arizona procedió a nombrar a su sustituto, aunque de forma temporal.

El elegido es el exlegislador estadounidense Jon Kyl, un poderoso y respetado republicano que trabajó junto a McCain durante 18 años en el Senado.

De 76 años de edad, Kyl es un abogado de profesión y fue senador por Arizona entre 1995 y 2013. Es visto, al igual que su fallecido colega, como un republicano conservador tradicional, nada moderado en sus convicciones, pero respetuoso de las formas democráticas y con la disposición para acuerdos amplios.

"No hay nadie en Arizona con la estatura del senador Jon Kyl. Es un hombre sin igual", aseguró Doug Ducey, gobernador de Arizona, a periodistas en Phoenix.

I am deeply grateful to Senator Kyl for agreeing to succeed his friend and colleague of so many years. Every single day that Jon Kyl represents #Arizona in the U.S. Senate is a day our state is well-served. #KylforAZ #KavanaughConfirmation https://t.co/e6zHvEOk5O

— Doug Ducey (@dougducey) September 4, 2018