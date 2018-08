ONU: Nicaragua aplicó represión generalizada ante protestas

El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al presidente Daniel Ortega a detener de inmediato la persecución a los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias en Nicaragua.

El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puerta cerrada. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron fueron cesados de su trabajo para disuadir a la población de participar o respaldar las protestas.

“El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes, o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, apunta el informe.

En declaraciones a los reporteros en Ginebra, el máximo responsable de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, hizo un llamado a no perder de vista la situación del país centroamericano.

Además, instó a la comunidad internacional a tomar “acciones concretas para evitar que la crisis actual en Nicaragua derive en una agitación social y política más profunda” y a sacar al país del “clima de miedo” en el que está sumido.

“En la actualidad, no existen las condiciones para el ejercicio libre y seguro de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”, apuntó el reporte de la ONU.

«Repression & retaliation against demonstrators continue in #Nicaragua as the world looks away. I urge @UN_HRC & the int'l community to take concrete action to prevent the crisis from descending into deeper social & political turmoil» — UN rights #Zeid: https://t.co/V7JD6kBtib pic.twitter.com/OBqD1odKBh

— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 29, 2018