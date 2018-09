ONU responde a Jimmy Morales por decisión sobre CICIG

El portavoz de António Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas respondió a solicitud del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato a la CICIG.

A través de la página oficial de la Naciones Unidas, mediante informe de su Secretario General, se hizo de conocimiento público que ha llegado a sus manos la solicitud hecha esta mañana por el presidente Jimmy Morales.

En el portal se expresa que Guterres toma nota de la decisión de no solicitar una prórroga del acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Guatemala sobre la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En la contestación, se hace énfasis en la importante contribución de la CICIG en la lucha contra la impunidad en Guatemala, bajo la dirección del comisionado Iván Velásquez. Además, recuerda que el mandato finaliza el 3 de septiembre de 2019.

“The Secretary-General takes note of the decision of President Jimmy Morales not to request an extension of the Agreement between the United Nations and the Government of the Republic of Guatemala on the establishment of an International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG), whose mandate ends on 3 September 2019. The Secretary-General recalls the important contribution of CICIG to the fight against impunity in Guatemala under the leadership of its Commissioner”, United Nations.