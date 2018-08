Pompeo canceló viaje a Corea del Norte por una “beligerante” carta del régimen de Kim Jong-un

Nuevo capítulo en la tumultuosa relación entre Estados Unidos y Corea del Norte. The Washington Post informa que el fin de semana pasado, el secretario Mike Pompeo decidió cancelar una visita a Pyongyang. Esto, según el diario, debido a una beligerante carta que Washington recibió de parte del régimen de Kim Jong-un.

Pompeo recibió la misiva, enviada por Kim Yong Chol, vicepresidente del partido gobernante norcoreano, y esta luego pasó al presidente Donald Trump. Tras leer el contenido, que todavía no se ha revelado, ambos concluyeron que era lo suficientemente tempestuoso para cancelar el viaje.

Poco después de tomar la decisión, Trump escribió en Twitter que no había visto progresos suficientes de Pyongyang para llevar a cabo su desnuclearización.

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula…

El presidente reaccionó así en medio de informaciones de que Corea del Norte ha hecho poco o nada para revertir su programa nuclear, a pesar de las promesas que hizo Kim hizo en la histórica cumbre entre ambos, en junio.

Lee también: OIEA asegura que Corea del Norte continúa con su actividad nuclear

Trump arremetió también contra China por no hacer lo suficiente para conseguir la desnuclearización norcoreana, pero dejó la puerta abierta a una visita de Pompeo a Pyongyang cuando la tensa relación comercial entre Washington y Pekín esté resuelta.

Trump, sin embargo, dejó abierta la puerta a una próxima visita de Pompeo a Pyongyang y señaló que esperaba "ver pronto" a Kim.

…Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018