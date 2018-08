Trump recibe una nueva carta de Kim Jong-un

El presidente Donald Trump recibió esta semana una nueva carta del líder norcoreano, Kim Jong-un, informó este jueves la Casa Blanca.

La misiva, según las autoridades estadounidenses, sería la continuidad de la reunión que ambos líderes sostuvieron el pasado 12 de junio en Singapur.

"Una carta al presidente Trump enviada por Kim fue recibida el 1 de agosto", informó la portavoz Sarah Sanders. "La correspondencia entre los dos líderes se propone dar continuidad a la reunión de Singapur y hacer avanzar los compromisos asumidos (por los dos países) en la declaración conjunta", señaló.

El presidente estadounidense había hecho una misteriosa referencia a la carta en un tuit publicado el miércoles, que se concentraba en la restitución a Estados Unidos de los restos de soldados norteamericanos fallecidos en la guerra de Corea. Esos restos mortales fueron devueltos por Pyongyang y ya se encuentran en Hawái.

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter – l look forward to seeing you soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2018

"Gracias al líder Kim Jong-un por mantener su palabra y comenzar el proceso de enviar a casa los restos de nuestros queridos soldados caídos. No me sorprende que haya tomado esta gentil acción", escribió Trump. "También, gracias por su carta. Espero volver a verlo muy pronto".

Kim Jong-un (izquierda) y Donald Trump, en Singapur. Foto: AFP

Exige fin de pesquisa sobre injerencia rusa

El miércoles, Trump manifestó bruscamente que su secretario de Justicia debe poner fin "ahora mismo" a la pesquisa federal sobre la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, en lo que representa un nuevo ataque contra la investigación del fiscal especial Robert Mueller, que pone en peligro su presidencia.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018

Trump también arremetió contra el juicio (que acaba de comenzar) de su ex jefe de campaña Paul Manafort, incoado por el equipo de Mueller.

Paul Manafort worked for Ronald Reagan, Bob Dole and many other highly prominent and respected political leaders. He worked for me for a very short time. Why didn’t government tell me that he was under investigation. These old charges have nothing to do with Collusion – a Hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018

La vocera Sanders se apresuró a explicar que el tuit de Trump no era "una orden" y que el mandatario no instruyó a su secretario de Justicia a hacer algo. "Es la opinión del presidente", aseveró.

*Con información de AFP y AP