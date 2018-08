Trump expresa “respeto” por McCain y ordena colocar a media asta las banderas

Dos días después del fallecimiento del senador y ex aspirante a la Casa Blanca, John McCain, el presidente Donald Trump rompió su silencio público y manifestó que, pese a la áspera relación que ambos llevaron durante muchos años, siente “respeto” por quien en vida fuera su compañero de partido.

“A pesar de nuestras diferencias en política, respeto el servicio brindado por el senador John McCain a nuestro país y, en su honor, he firmado una orden para enarbolar a media asta la bandera de los Estados Unidos hasta el día de su entierro”, dijo Trump en un comunicado.

On Monday, President Donald Trump released a statement regarding the death of Republican Sen. John McCain https://t.co/sO0UIwZAzH pic.twitter.com/rHPkIBiMN5

La decisión se extiende a todos los edificios públicos, así como a instalaciones militares y embajadas.

Trump informó, además, que el vicepresidente Mike Pence hablará en la ceremonia que se realizará el viernes en el Capitolio, en recuerdo de McCain.

El secretario de Defensa, Jim Mattis, el jefe de Gabinete, John Kelly, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, representarán a Trump en un servicio en memoria de McCain, agregó el presidente.

Trump había sido criticado, incluso por parte de grupos de veteranos de guerra, por su silencio tras la muerte de McCain, quien falleció el sábado luego de una batalla de un año contra el cáncer cerebral.

El mandatario se había pronunciado solamente a través de un tuit, en el que expresó sus condolencias a la familia del senador.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018