Mike Pompeo realiza viaje sorpresa a Afganistán

Autoridades de Afganistán confirmaron este lunes que el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llegó a Kabul para una visita sorpresa, la primera desde que asumió la jefatura de la diplomacia estadounidense.

El exjefe de la CIA, confirmado como secretario de Estado en abril pasado, se entrevistó con el presidente afgano, Ashraf Ghani, indicaron las fuentes.

El presidente Donald Trump expresó este lunes su "confianza" en que el líder norcoreano Kim Jong-un honre el "contrato" de desarme nuclear que ambos firmaron el pasado 12 de junio en su histórico encuentro en Singapur.

En esa oportunidad, Trump y Kim dialogaron sobre un camino a la desnuclearización de la península coreana, y avanzaron hacia una distensión en las problemáticas relaciones bilaterales.

"Confío en que Kim Jong-un honrará nuestro contrato firmado y, más importante, nuestro apretón de manos", señaló Trump en Twitter.

I have confidence that Kim Jong Un will honor the contract we signed &, even more importantly, our handshake. We agreed to the denuclearization of North Korea. China, on the other hand, may be exerting negative pressure on a deal because of our posture on Chinese Trade-Hope Not!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2018