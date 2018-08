Estados Unidos rinde tributo al fallecido John McCain

El senador republicano John McCain murió el sábado, luego de 13 meses de lucha contra un cáncer cerebral, y apenas un día después de haber abandonado su tratamiento médico. Tenía 81 años y siete hijos, de los cuales tres eran de su primer matrimonio.

Así como para John F. Kennedy, Ronald Reagan o Rosa Parks, su ataúd será expuesto en la rotonda del Capitolio en Washington, un honor reservado a aquellos que han marcado la historia de Estados Unidos.

Según The New York Times, su féretro también será presentado en el capitolio de Arizona, el Estado del suroreste del país al que representó durante más de 35 años en el Congreso.

Las exequias se llevarán a cabo en la Catedral nacional de Washington.

Los expresidentes Barack Obama y George W. Bush, un demócrata y un republicano, pronunciarán sus elogios fúnebres, a su pedido, según el Times.

"Some lives are so vivid, it is difficult to imagine them ended. Some voices are so vibrant, it is hard to think of them stilled. John McCain was a man of deep conviction and a patriot of the highest order.” […] Full statement by President George W. Bush https://t.co/FQVYWIUyGL pic.twitter.com/W8LCxJXRLi

— George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) August 26, 2018