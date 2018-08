Miriam Domínguez, de la Codisra: "Ocho sentencias por discriminación en diez años"

¿Por qué el desarrollo humano más bajo se concentra en las poblaciones indígenas?

Por las brechas de desigualdad que siempre han existido. Después de 36 años de conflicto armado interno los pueblos indígenas siguen sin tener acceso a los servicios básicos, y son los más afectados por la pobreza, pobreza extrema y desnutrición. Todo esto va a cambiar hasta que entendamos que Guatemala es multiétnica, multilingüe y multicultural.

¿Existe un racismo estructural contra las poblaciones indígenas?

El racismo está latente y permanentemente en nuestra sociedad con actitudes de que una persona no acepta a la otra por su indumentaria, por su condición, por su idioma o por el lugar donde vive. En la Codisra trabajamos en la sensibilización para cambiar los estereotipos racistas que están en la mente del ser humano. En Guatemala hay 22 comunidades y sus necesidades deben ser atendidas desde su cosmovisión y su particularidad.

¿Cómo afecta el racismo a los pueblos indígenas?

De múltiples maneras, por ejemplo, en el sistema educativo, las mujeres indígenas que quieren ingresar al sistema educativo deben utilizar un uniforme porque no se les permite utilizar su indumentaria maya. El racismo está visto como algo normal, algo natural y se invisibiliza.

Miriam Domínguez, comisionada de la Codisra. / Foto: Edwin Bercián

¿Qué tipos de discriminación racial existen?

Por etnia, por género, por discapacidad y por ser personas mayores de edad, este último es el sector más vulnerable. En la Codisra hemos generado capacitaciones, diplomados y conferencias en las escuelas, organizaciones sociales y en las universidades para generar un cambio de actitud y lograr esa sensibilidad en las personas.

¿Cuál ha sido la recepción?

Efectiva y aceptable; la Universidad de San Carlos ha respaldado nuestros diplomados. La Codisra y el Ministerio de Economía terminamos ayer el 5 Congreso Nacional sobre el Racismo y la Discriminación en donde pudimos sensibilizar al personal que trabaja en las organizaciones sociales e instituciones del Estado.

¿Cuántas sentencias por discriminación se han emitido?

Desde 2010 hasta 2015 se han emitido ocho. El año pasado se cerró con 21 denuncias, la mayoría está en investigación. En 2018 se han recibido 31 denuncias. El 6 agosto en el Tribunal Penal de Huehuetenango se desarrollará un juicio por discriminación por etnia y por género cometido contra una mujer indígena. En este caso la Codisra está como agraviado porque la acusación era solo por coacción y amenaza; sin embargo, cuando conocimos el caso, identificamos que había discriminación. Esa práctica no es de los delitos más denunciados, pero eso no significa que no sea prioridad para el sistema de justicia.

¿Cuáles casos ha conocido la Codisra?

Recién conocimos el caso de un niño con capacidades diferentes que fue discriminado por su maestra en Alta Verapaz. Ella creía que por su condición no debía de estudiar. Cuando nos enteramos y nos constituimos se generó una pugna en la comunidad, pero al final se hizo el llamado a los maestros para no caer en una situación racista.

Las mujeres indígenas son discriminadas por utilizar su indumentaria maya. / Foto: EFE

