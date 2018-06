Vicepresidente de Estados Unidos pedirá frenar la migración ilegal

Trabajar en las causas que motivan la migración es lo que les pedirá el vicepresidente estadounidense a los presidentes Jimmy Morales, de Guatemala, Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, y Juan Orlando Hernández, de Honduras.

El encuentro está programado a realizarse a las 16:00 horas en el Palacio Nacional de la Cultura, informó el equipo de comunicación de la Presidencia.

La visita del vicegobernante de EE. UU. se da en medio de una crisis migratoria que ha separado a cientos de familias en su intento por alcanzar el “sueño americano”.

El 19 de junio, el gobierno de Guatemala “lamentó, condenó y rechazó” la medida adoptada.

El vicepresidente Pence había programado originalmente su viaje al país para visitar a los afectados que dejó la erupción del volcán de Fuego.

Si no tienen condiciones para entrar legalmente, no vengan. Si les dicen que pueden llevar a sus hijos a Estados Unidos, no les crean. Construyan sus vidas en sus patrias”, declaró Pence el lunes en Brasil.