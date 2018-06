El Triángulo Norte y el vicepresidente Pence hablarán de migración

“Si no tienen condiciones para entrar legalmente, no vengan. Si les dicen que pueden llevar a sus hijos a Estados Unidos, no les crean. Construyan sus vidas en sus patrias”, declaró Pence junto con el jefe de Estado brasileño, Michel Temer, quien le recibió ayer en Brasilia. En ese mensaje dirigido al “pueblo de América Central”, Pence dijo que hablaba “desde el corazón del pueblo americano” y de un país que desea que sus vecinos y sus ciudadanos “prosperen”, pero que es necesario crear las condiciones necesarias para que lo hagan en sus propias naciones.