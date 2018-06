Bayly a Jimmy Morales: “Ser comediante en televisión no es lo mismo que ser presidente de un país”

Días después del desastre provocado por la violenta erupción del volcán de Fuego, la tragedia ocurrida en Guatemala sigue generando reacciones a nivel internacional.

Una de ellas llegó de parte del famoso presentador y periodista peruano, Jaime Bayly, quien en la edición del lunes de su programa nocturno arremetió en contra del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, acusándolo de no estar “suficientemente equipado” para atender la emergencia y para dirigir el país.

En una alocución que se extendió por poco más de dos minutos, Bayly calificó el gobierno de Morales de “calamitoso” y “comatoso”, y reprochó a las autoridades guatemaltecas por no prestar atención a las señales que indicaban un aumento en la actividad volcánica.

“¿Es posible anticipar, predecir una tragedia como esta? Yo no lo sé; yo no soy geólogo. Pero algunas fuentes confiables me han dicho que, antes de que ocurra esto, lo peor, que la ola de lava volcánica se trague a tres poblaciones enteras, hay algunos indicios; el volcán emite algunas señales inquietantes, que alguien tendría que haber leído, codificado, para luego alertar a la población”, dijo el presentador al iniciar su mensaje.

Lee también: FUERTES IMÁGENES. Comunidad quedó soterrada por actividad del volcán de Fuego

“Digo yo, el gobierno no está solamente para decir: 'murieron tantas personas y declaramos tres días de duelo'. ¡El gobierno está para proteger a la población! Y proteger a la población incluye también avisarla de que un desastre es inminente. ¡Y esto no ocurrió!”, lamentó.

“Claro, un comediante de televisión es presidente de Guatemala. Y ahora el señor humorista, (Jimmy) Morales, tendrá que tener la cara muy larga; porque quizá, ser comediante en televisión no es lo mismo que ser presidente de un país”, dijo Bayly recordando el pasado artístico de Morales.

“La gente que es famosa dice: 'Como soy famoso entonces voy a trasladar mi fama a la política'. Yo no sé si este señor está suficientemente equipado para gobernar un país y para salvarlo de una tragedia 'dantesca' como esta”.

“Quizá también el gobierno del señor Morales estaba ya en estado de calamidad antes de la erupción del volcán de Fuego. Lo digo yo, perdonen la crudeza, pero ya era un gobierno calamitoso; ya era un gobierno comatoso; al que 'se le escapan las tortugas'. ¡Esta es una 'tortuga' que no debió escaparse!”, exclamó Bayly.

Por último, el también escritor peruano recordó el desastre producido por la erupción del volcán de Fuego el 15 de octubre de 1974, la cual provocó serios daños a la agricultura, especialmente en San Pedro Yepocapa. “Alguien debió pensar, si en el año 1974 el volcán de Fuego hizo erupción, y fue una tragedia inenarrable, la peor en la historia de erupciones volcánicas del país, bueno, hay que tender un cordón de seguridad y hay que impedir a la gente vivir en las faldas de este volcán, porque ha vuelto a ocurrir lo que había ocurrido décadas atrás”, sentenció.

Según datos de la Coordinadora Nacional para la Prevención de Desastres (CONRED), la erupción del domingo ha dejado al menos 75 fallecidos y 44 heridos, y en total más de 1 millón 700 mil afectados.

Puedes ver el programa completo del 4 de junio aquí (el segmento sobre Guatemala inicia a partir del minuto 1:16, y el mensaje a Jimmy Morales a partir del 11:50).

