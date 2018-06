Quienes están en el extranjero así pueden ayudar a las víctimas de la erupción

Más de 1.7 millones de afectados dejó el domingo una potente erupción del volcán de Fuego, que expulsó enormes columnas de ceniza y flujo piroclástico obligando a evacuar a cientos de personas.

El volcán expulsó material lodoso caliente causando la muerte de 75 personas, incluidos varios niños, en varias comunidades asentadas en la falda sur del coloso, dijo el vocero de La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), David de León.

Tras conocerse la triste noticia, la comunidad internacional, algunos famosos y funcionarios de otros países expresaron su solidaridad.

#VolcanDeFuego | If you would like to make an internacional donation this is the information you will need.

Si deseas realizar una donación desde el extranjero esta es la información que necesitarás. pic.twitter.com/iEsloLWF3Z

— CruzRojaGT (@CRGuatemalteca) 6 de junio de 2018