Por falta de acuerdos, maestros toman instalaciones del Mineduc

El ministro de Educación, Óscar Hugo López, está viviendo la etapa más difícil de su administración.

Unos cien maestros ocuparon la sede del Mineduc, en la zona 10 capitalina, como una medida de presión para que el Ejecutivo cumpla con la firma del pacto colectivo.

La toma de las instalaciones se hizo al salir de una reunión con López, quien no logró convencerlos de deponer su manifestación, que está afectando a 80 mil alumnos, principalmente del ciclo primaria.

Los maestros liderados por Joviel Acevedo tomaron las instalaciones del Mineduc. / Omar Solís

Maestros serán responsables

Por la medida de los maestros, el equipo legal del Mineduc levantó actas en las que los responsabilizó de la pérdida de cualquier documento o daño en las instalaciones.

Inconformes por la medida, los educadores, liderados por el sindicalista Joviel Acevedo, extendieron sus casas de campaña para pernoctar en la sede educativa.

Otro grupo de profesores hizo lo mismo en la Plaza de la Constitución, en la zona 1, lugar que la noche del martes sirvió para bailar e ingerir bebidas alcohólicas.

El Mineduc rechazó la medida de los maestros que exigen un pacto colectivo.

Procesos administrativos

El ministro instruyó a los directores departamentales para que reporten a los educadores que no estén impartiendo clases.

El Mineduc les empezará un proceso administrativo, el cual podría terminar con el retiro de su salario, o con la terminación de su contrato laboral, dijo López.

La advertencia les preocupa a muchos de los profesores que viajaron desde los departamentos para participar en la movilización de Acevedo.

El ministro López abandonó las instalaciones del Mineduc por la medida de los docentes. / Omar Solís

Coacción y manifestación

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Acevedo, convocó a sus afiliados a una manifestación esta semana en la Plaza de la Constitución.

Varios de ellos llegaron a la ciudad bajo la amenaza de que si no lo hacían no firmarían un nuevo contrato laboral. Otros, por no pagar una multa de hasta Q700.

El ministro de Educación dijo haber escuchado sobre esas presiones, por eso instruyó a los gestores educativos, encargados de la supervisión a nivel local, verificar la forma en que se está convocando al personal docente.

Ellos nos dirán quiénes son los involucrados en el tema para que nosotros deduzcamos las responsabilidades”, aseguró López.

Más manifestaciones

Antes de que los educadores tomaran la sede del Mineduc, varios de ellos fueron informados de que la próxima semana las manifestaciones se extenderán a las fronteras.

La instrucción es bloquearlas hasta que se cumpla con el pacto colectivo.

El Mineduc y el STEG firmaron en febrero de 2018 un proyecto previo a la homologación del mismo. La mayoría de acuerdos que ahí se suscribieron han recibido un dictamen favorable, dijo López.

Se estima que el nuevo pacto colectivo supondrá un gasto de Q1.1 millones para el primer año.

La Policía custodió las instalaciones del Mineduc. / Omar Solís

Aspectos del pacto colectivo

El Mineduc y Acevedo, en febrero, firmaron los acuerdos que alcanzaron en la negociación de un pacto colectivo, el cual contempla:

Un incremento del 5% para el salario de los maestros y un bono anual de Q2 mil 500.

Aumenta los días de licencia de maternidad para las docentes, que de 60 pasará a 80.

La implementación de un régimen disciplinario. Las sanciones están pendientes de imponer.

Cumplir con los 180 días de clases. Los maestros estarán sujetos a una evaluación de desempeño.

Un bono de Q500 a los maestros con título universitario o egresados del programa de profesionalización docente.

El Mineduc y Acevedo, en febrero, firmaron los acuerdos que alcanzaron en la negociación de un pacto colectivo. / Omar Solís

