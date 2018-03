VIDEO. Trump se cubre con un paraguas y deja a su esposa y a su hijo bajo la lluvia

El presidente Donald Trump ha vuelto a quedar a merced de las críticas en las redes sociales debido a la difusión de un video que pone en evidencia un polémico gesto que tuvo con su esposa, la primera dama Melania Trump, y con su hijo menor, Barron, tras una visita a Florida.

El clip fue publicado por Jonathan Levine, editor del tabloide The Wrap, y muestra un fragmento de un noticiero del canal MSNBC en el que se ve a Trump subiendo la escalera del avión presidencial, previo a emprender su viaje de regreso a Washington.

Sin embargo, el detalle que generó controversia fue que el mandatario aparecía cubriéndose, solamente a él, con un paraguas, mientras que su familia tuvo que ascender a la aeronave sin protección y bajo la lluvia.

“Es como si fueran dos extraños subiendo al mismo avión”, comenta el presentador de la cadena, que señala que Trump actúa “siempre” de esta manera.

Donald Trump boards Air Force One in the rain holding a large umbrella — wife and son trail behind pic.twitter.com/esWTEr7lvR

— Jon Levine (@LevineJonathan) February 27, 2018