Sessions responde a críticas de Trump sobre gestión del FBI

En un comunicado publicado tras las críticas del presidente Donald Trump, el secretario de Justicia estadounidense, Jeff Sessions, insistió que continuará desempeñando sus funciones “con integridad y honor”.

El texto se publicó tras un ataque de Trump en Twitter, después de que Sessions sugiriera que el inspector general del Departamento de Justicia evaluará si los fiscales y agentes del FBI abusaron de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA por sus siglas en inglés), al obtener una orden judicial para vigilar las comunicaciones de un excolaborador en la campaña del presidente.

Why is A.G. Jeff Sessions asking the Inspector General to investigate potentially massive FISA abuse. Will take forever, has no prosecutorial power and already late with reports on Comey etc. Isn’t the I.G. an Obama guy? Why not use Justice Department lawyers? DISGRACEFUL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 28, 2018