Trump sobre tiroteo en Florida: “El país entero ora por las víctimas”

En un breve mensaje de poco más de cinco minutos, el presidente Donald Trump se pronunció este jueves sobre el tiroteo registrado ayer en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, de Florida, que dejó 17 personas fallecidas y otras 15 heridas.

Al tiempo que envió condolencias a las familias de las víctimas, el mandatario anunció sus planes de visitar el escenario de la masacre, en la ciudad de Parkland, condado de Broward.

“Estoy haciendo planes para visitar Parkland, para reunirme con familiares", dijo Trump. La nación entera, “con el corazón apesadumbrado”, ora por las víctimas y sus familias, agregó.

In times of tragedy, the bonds that sustain us are those of family, faith, community, and country. These bonds are stronger than the forces of hatred and evil – and these bonds grow even stronger in the hours of our greatest need. https://t.co/bu140nscez pic.twitter.com/OoTXMCSexB

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2018