Trump atribuye tiroteo en Florida a una “perturbación mental”

El presidente Donald Trump atribuyó este jueves el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, de Florida, a una perturbación mental y a falta de vigilancia.

“Tantos signos de que el tirador de Florida era un perturbado mental, expulsado incluso de la escuela por su mala y errática conducta. Los vecinos y los compañeros de clase sabían que era un gran problema. Hay que informar de esos casos a las autoridades siempre, ¡una y otra vez!”, escribió el mandatario en Twitter (@realDonaldTrump).

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2018