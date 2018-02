Identifican al autor de tiroteo en escuela de Florida

Un exalumno abrió fuego el miércoles en una escuela secundaria de Florida y mató a “numerosas” personas, lo que provocó que los estudiantes salieran corriendo a las calles y que un equipo de operaciones tácticas ingresara a las instalaciones antes de que las autoridades pudieran detenerlo a alrededor de kilómetro y medio de distancia.

Los padres de familia alarmados acudieron al lugar y las ambulancias se agruparon frente a la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas. Video tomado en vivo muestra a los rescatistas aparentemente atendiendo a los heridos en la acera.

“Hay numerosas víctimas fatales, es una situación horrenda”, dijo por su parte el superintendente escolar del condado de Broward, Robert Runcie. “Es un día espantoso para nosotros”.

"I'm saddened to say that 17 people lost their lives."- Sheriff Scott Israel #stonemanshooting

