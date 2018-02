VIDEO. Tiroteo en escuela secundaria de Florida deja varias víctimas

El tiroteo registrado este miércoles en una escuela secundaria en el estado de Florida dejó un saldo de "numerosos muertos", dijo a la prensa el superintendente escolar del condado de Broward, Robert Runcie.

Al menos 17 personas murieron por tiroteo en escuela secundaria de Florida, informó la Policía.

"Es una situación horrible", dijo el funcionario a la prensa aglomerada cerca de la escuela, para añadir que se trata de "un día horroroso para todos nosotros".

Decenas de vehículos policiales se encuentran en el lugar, así como un tanque militar, junto con un equipo de agentes de la ley fuertemente armados.

La oficina del sheriff del condado de Broward dijo en Twitter (@browardsheriff) que el atacante todavía está prófugo.

Follow @browardsheriff for latest info on the #stonemanshooting . Shooter still at large.

Según medios internacionales, el incidente habría dejado "numerosos muertos" y más de 20 personas heridas, según autoridades.

El incidente se produjo en una ciudad en la zona sur del estado, entre Boca Ratón y Fort Lauderdale, adonde acudieron ambulancias, camiones de bomberos y varios coches de policía.

El presidente Donald Trump utilizó Twitter para ofrecer sus "plegarias y condolencias" a las familias afectadas por este "terrible tiroteo".

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2018