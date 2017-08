VIDEO. Así se vio el gran eclipse solar desde el espacio

En el marco del gran eclipse solar total que tuvo lugar este 21 de agosto, la NASA compartió una serie de publicaciones en sus redes sociales para mostrar la magnitud de este extraordinario fenómeno.

La agencia espacial estadounidense llevó a cabo una extensa cobertura del evento celeste, la cual incluyó una transmisión en vivo con imágenes del antes, durante y después del eclipse, tomadas por más 11 naves espaciales, 50 globos de gran altitud y por astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Una de las escenas que más llamaron la atención mostraba cómo se veía el fenómeno desde el espacio exterior. “Probablemente viste el eclipse solar desde la Tierra pero… ¿cómo se ve desde el espacio?”, escribió la NASA en su cuenta oficial de Twitter.

You probably saw #SolarEclipse2017 from Earth…but what did it look like from space? Check out these @Space_Station views: pic.twitter.com/6uPdyRFbXs

— NASA (@NASA) August 21, 2017