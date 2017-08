Advierten sobre posible actividad paranormal durante el eclipse solar

Por increíble que parezca, el comité de la División de Manejo de Emergencias del estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, emitió un comunicado en su cuenta oficial de Twitter (@SCEMD) exhortando a la población a mantenerse alerta ante posibles reportes de “actividad paranormal” durante el eclipse solar total de este lunes.

La entidad compartió un mapa en el que se marcan los reportes de avistamientos de criaturas míticas como el “Hombre Lagarto” y “Pie Grande”, los cuales, según indica, coinciden con la ruta del eclipse.

“Respecto a la posible actividad paranormal que potencialmente podría ocurrir durante el eclipse solar. Como siempre, si ve algo, diga algo”, escribió la SCEMD en la red social.

Regarding possible paranormal activity potentially occurring during the #SolarEclipse2017. As always, if you see something, say something. pic.twitter.com/O3IuYhHzqB

— SCEMD (@SCEMD) August 9, 2017