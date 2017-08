EN IMÁGENES. Así se vio el extraordinario eclipse solar del 21 de agosto

Durante más de 90 minutos, millones de personas en todo el continente americano pudieron apreciar el eclipse solar ocurrido este lunes, el primero en atravesar todo Estados Unidos en casi cien años.

Hacia las 18:48 (GMT), el Sol reapareció detrás de la Luna en Charleston, Carolina del Sur, al sureste del país. Fue la última etapa del fenómeno antes de desaparecer.

Today, we witnessed #SolarEclipse2017 & viewers around the U.S. were treated to a wealth of images. See highlights: https://t.co/eleJTKygm8 pic.twitter.com/ezWoYcqFYh — NASA (@NASA) August 21, 2017

A las 17:16 (GMT), el astro luminoso había comenzado a quedar oculto tras la Luna en Oregon, en el noroeste.

El principio del fenómeno fue recibido con aplausos y gritos de algarabía por parte de miles de espectadores que se dieron cita en diversos puntos del país para observarlo con atención (y precaución).

Hear the crickets? During totality of #SolarEclipse2017 the crickets begin to chirp because they think it's night: https://t.co/cOKssim1bY pic.twitter.com/sztula7lkD — NASA (@NASA) August 21, 2017

En Washington D. C., el presidente Donald Trump observó el eclipse junto a su esposa, Melania, desde un balcón en el segundo piso de la Casa Blanca.

El fenómeno fue visible en una franja de 113 kilómetros de ancho, para convertirse en el primero en atravesar el continente americano, de costa a costa, desde 1918.

Here's #SolarEclipse2017 views of totality in Nebraska! Take a look here and watch our live show for more: https://t.co/cOKssim1bY pic.twitter.com/qFgqf3ZI2s — NASA (@NASA) August 21, 2017

En Carolina del Sur, la gente temió durante largo rato que las nubes fueran a impedir la visibilidad, y los turistas rogaban que mejorara el tiempo. “No importa realmente si vemos o no el eclipse. Nos permitió poner un alfiler en el mapa” y viajar, dijo Nick Willder, un británico de 59 años que acudió a ese lugar para presenciar el evento celeste.

Previo al eclipse, autoridades estadounidenses y medios internacionales repitieron incansablemente las medidas de seguridad: bajo ninguna circunstancia se debía observar el fenómeno sin los famosos lentes especiales, situación que podría poner en riesgo la vista de aquellos descuidados.

En todos los rincones del continente, incluso en aquellos en los que el eclipse se percibió solo de forma parcial, los telescopios y cámaras hicieron acto de presencia y captaron increíbles imágenes que quedarán para la posteridad y que servirán como recordatorio del llamado “eclipse del siglo”.

