EN IMÁGENES. Trump observó el gran eclipse solar desde la Casa Blanca

Con un par de lentes especiales puestos y acompañado de su esposa y primera dama, Melania, el presidente Donald Trump observó atentamente el eclipse solar total que este lunes dejó a oscuras a millones de personas en los Estados Unidos.

El mandatario se asomó al balcón del segundo piso de la Casa Blanca para ser testigo del fenómeno que causó expectativa en todo el país, así como en varias naciones de América Latina, donde también fue visible de forma parcial.

Miles de estadounidenses se reunieron en diversos puntos del país para apreciar el evento, e hicieron sonar sus aplausos cuando la Luna se colocó justo delante del Sol, dando paso a un inusual eclipse que cruzó la nación, de costa a costa, por primera vez en casi un siglo.

En Guatemala, el eclipse inició alrededor de las 11:35 y finalizó a las 14:05 (hora local), alcanzando su máximo punto a las 12:53 del mediodía.

Lee también: VIDEO. ¿Cómo se vivió el eclipse total de sol en Guatemala hace 26 años?

Ivanka Trump, la hija del mandatario norteamericano, también compartió imágenes en sus redes sociales de los momentos previos al eclipse, cuyo inicio observó desde el National Air and Space Museum, en Washington D. C.

“¿Entusiasmados por el eclipse? Recuerden usar sus lentes”, escribió la también consejera de Trump en su cuenta oficial de Twitter (@IvankaTrump).

Excited for #Eclipse2017 ? Remember to wear your glasses 👓 #NASA #STEM pic.twitter.com/FzujQai4G3

Experiencing the start of the #Eclipse2017 at the National Air and Space Museum with @NASA #STEM 😎 pic.twitter.com/2bhPRzwWSc

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 21, 2017