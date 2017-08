Transmisión en vivo del eclipse solar de hoy, 21 de agosto de 2017

La atención del mundo entero estará puesta en el cielo este lunes, 21 de agosto, fecha en la que ocurrirá el esperado eclipse solar total de este año. El fenómeno será visible de costa a costa en Estados Unidos y de forma parcial en varios países de Latinoamérica.

En el marco de este extraordinario evento celeste, la NASA, el telescopio espacial Slooh y plataformas como Twitter y The Weather Channel llevarán a cabo transmisiones en vivo y en alta definición para observar de forma atenta y segura el fenómeno.

Vale la pena recordar que, aunque se esté en uno de los puntos en los que será visible el eclipse, este no debe observarse de forma directa y sin protección, ya que esto puede ocasionar graves daños a la vista. Por tal razón, las coberturas especiales en directo y a través de Internet son una buena alternativa para disfrutar de este espectáculo sin exponerse.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) de Guatemala, el fenómeno será visible solo de forma parcial en nuestro país, ya nos encontraremos en una “zona de penumbra donde se reduce la luz de forma suave, con un porcentaje ligero de oscurecimiento”. El eclipse iniciará a las 11:35 y terminará a las 14:05 (hora local), alcanzando su punto máximo a las 12:53 del mediodía.

Sigue la transmisión en vivo del telescopio espacial Slooh:

La NASA, por su parte, llevará a cabo su propia emisión en directo con imágenes del antes, durante y después del fenómeno, tomadas por más 11 naves espaciales, 50 globos de gran altitud y por astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional.

Puedes seguir la transmisión de la NASA en este enlace.

Por otro lado, Twitter y The Weather Channel contarán con hasta 10 lugares de transmisión en localidades situadas en Estados Unidos, tanto en tierra, empleando drones, como en el espacio.

Experience the total solar eclipse live on Twitter on Aug. 21 from 12pm – 4pm ET. https://t.co/dL1kZCodD3 #Eclipse2017 #ChasingEclipse2017

— The Weather Channel (@weatherchannel) August 20, 2017