Jimmy Morales publica selfie junto con el embajador Todd Robinson

El presidente Jimmy Morales publicó en sus cuentas de las redes sociales Facebook y Twitter una fotografía en la cual aparece acompañado de funcionarios guatemaltecos y el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson.

Morales viajó a Estados Unidos el pasado miércoles, junto a una comitiva, para participar en la Conferencia para la Prosperidad y Seguridad para Centroamérica, la cual se llevó a cabo los días 15 y 16 de junio en Miami, Florida.

Además, el mandatario se encuentra realizando una gira de trabajo en la nación norteamericana. Como parte de esta, el domingo inauguró dos consulados, uno en Raleigh, Carolina del Norte; y el otro en Oklahoma.

Asimismo, Morales ha sostenido una serie de reuniones, entre estas, con el secretario de Estado, Rex Tillerson; el vicepresidente estadounidense, Mike Pence; el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly; y la congresista guatemalteca Norma Torres.

El presidente también se pronunció en redes sociales sobre las labores que llevó a cabo el fin de semana. Y calificó el pasado domingo como “un día muy atareado y un poco cansado”.

“He despertado en la Ciudad de Oklahoma, en donde inauguramos un Consulado, nos dirigimos con posterioridad a Carolina del Norte a inaugurar otro Consulado y voy saliendo hacia Washington D.C. En donde mañana (hoy) atenderé temas de seguridad y narcotráfico”, publicó ayer en Facebook.

En el mensaje, además reiteró que continuará trabajando por el país. “A la distancia me llegan muchos mensajes, algunos con una dosis de maldad y saña. Duele, pero el saber que estamos haciendo mucho por servir a los guatemaltecos, estén en donde estén, me reconforta y me da la energía para continuar trabajando por Guatemala. Un abrazo para todos. Bendiciones”, señaló.