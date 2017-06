Polémicas declaraciones de Trump sobre atentados en Irán

Un día después de los atentados ocurridos en la capital iraní, el presidente Donald Trump desató la polémica al lanzar un duro mensaje al gobierno de Teherán.

“Subrayamos que los Estados que apoyan al terrorismo se arriesgan a convertirse en víctimas del mal que promueven“, afirmó Trump en un breve comunicado, en el que destaca ademas que reza por las “víctimas inocentes” de los ataques reivindicados por el grupo Estado Islámico EI).

El ministro de relación Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, dijo luego en Twitter dijo que “el comunicado de la Casa Blanca es repugnante“.

Repugnant WH statement & Senate sanctions as Iranians counter terror backed by US clients.Iranian people reject such US claims of friendship

— Javad Zarif (@JZarif) June 8, 2017