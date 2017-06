El mundo reacciona ante la decisión de Trump sobre el Acuerdo de París

El presidente Donald Trump anunció este jueves la retirada de Estados Unidos del llamado Acuerdo de París contra el cambio climático, por considerar que se trata de un entendimiento “desventajoso” para los trabajadores y contribuyentes estadounidenses.

Sin embargo, el mandatario buscó dejar abierta una puerta, al afirmar que su gobierno está dispuesto a negociar un nuevo acuerdo.

Como resultado de esta decisión, Trump dijo que todos los compromisos no vinculantes adoptados por la adhesión al acuerdo cesarán hoy, con efecto inmediato.

The Paris Accord is a bad deal for Americans, and @POTUS' action today is keeping his promise to put American workers first. pic.twitter.com/YfbnaymerP

— The White House (@WhiteHouse) June 1, 2017